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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde Norwich City'de, Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'in sakatlıkları bulunuyor. West Ham United'da ise Robert Snodgrass ve Felipe Anderson maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-West Ham United maçı bugün saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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