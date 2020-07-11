Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, evinde West Ham United'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde Norwich City'de, Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'in sakatlıkları bulunuyor. West Ham United'da ise Robert Snodgrass ve Felipe Anderson maçta forma giyemeyecek.
NORWICH CITY-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norwich City-West Ham United maçı bugün saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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