Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında evinde 'i ağırlıyor. Maç öncesi müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran , deplasmanda 'a konuk oluyor. Prestij ve Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek için sahaya çıkacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı bulunuyor. Yıldız forvet maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise net bir eksik bulunmuyor.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton-Manchester City maçı bu akşam 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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