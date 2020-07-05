Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Southampton evinde Manchester City'i ağırlıyor. Maç öncesi müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, deplasmanda Southampton'a konuk oluyor. Prestij ve Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek için sahaya çıkacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı bulunuyor. Yıldız forvet maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise net bir eksik bulunmuyor.
SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Southampton-Manchester City maçı bu akşam 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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