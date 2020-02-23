Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ...

Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil...

İngiltere 'in köklü kulüplerinden 27. hafta mücadelesinde sahasında Everton'ı ağırlıyor. 'li Arsenal mücadeleden 3 puanla ayrılmak isterken, Everton'da galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara yanıt arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

Hafta arası Avrupa Ligi maçında forma giymeyen Lucas Torreira ile 'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor. 'de son 9 maçının sadece 1'ini kaybeden , 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılıp taraftarlarını mutlu edemedi. 'nin Avrupa'dan men cezası alması 5. sıra için de iştahları kabartıyor ama sahadaki futbol 4-0'lık Newcastle galibiyetine kadar umut vermiyordu.

Everton'da ise uzun süredir sakat olan Andre Gomes'in maç kadrosunda yer alacağı açıklandı. iyileşti, Delph'in cezası bitti fakat için maç saatini bekleyeceğiz. 'nin ekibi son 5 maçı 11 puanla geçip puan tablosunda kendini ilk 10 içine attı. İtalyan teknik adam; "Önümüzdeki 4 maçlık zor fikstürden sonra önümüzdeki sezon Avrupa'da olur muyuz, olmaz mıyız netleşecektir." dedi. Everton, Arsenal'den sonra sırasıyla , ve 'la karşılaşacak.

ARSENAL EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lig 27. hafta Arsenal Everton maçı 23 Şubat günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

- Everton'ın ligdeki son 4 maçı da gollü geçti.

- Carlo Ancelotti yönetiminde çıktıkları tüm Premier Lig maçlarında gol atmayı başardılar!

- Son 6 lig maçında yenilgisi olmayan Arsenal, bu 6 maçın 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Everton, Arsenal deplasmanında çıktığı son 5 maçı kaybetti. Deplasmanda Arsenal'e karşı 23 maçtır kazanamıyorlar! (19 mağlubiyet - 4 beraberlik)

- Arsenal'in Fransız forveti Lacazette, Premier Lig'de şu ana kadar 33 gol attı ve bu 33 golün 26'sını Emirates Stadyumu'nda kaydetti!

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 16:27
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