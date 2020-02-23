Arsenal Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil...

Hafta arası Avrupa Ligi maçında forma giymeyen Lucas Torreira ile Mesut Özil'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Premier Lig'de son 9 maçının sadece 1'ini kaybeden Arsenal, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılıp taraftarlarını mutlu edemedi. Manchester City'nin Avrupa'dan men cezası alması 5. sıra için de iştahları kabartıyor ama sahadaki futbol 4-0'lık Newcastle galibiyetine kadar umut vermiyordu.

Everton'da ise uzun süredir sakat olan Andre Gomes'in maç kadrosunda yer alacağı açıklandı. Bernard iyileşti, Delph'in cezası bitti fakat Theo Walcott için maç saatini bekleyeceğiz. Carlo Ancelotti'nin ekibi son 5 maçı 11 puanla geçip puan tablosunda kendini ilk 10 içine attı. İtalyan teknik adam; "Önümüzdeki 4 maçlık zor fikstürden sonra önümüzdeki sezon Avrupa'da olur muyuz, olmaz mıyız netleşecektir." dedi. Everton, Arsenal'den sonra sırasıyla Manchester United, Chelsea ve Liverpool'la karşılaşacak.

ARSENAL EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig 27. hafta Arsenal Everton maçı 23 Şubat günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

- Everton'ın ligdeki son 4 maçı da gollü geçti.

- Carlo Ancelotti yönetiminde çıktıkları tüm Premier Lig maçlarında gol atmayı başardılar!

- Son 6 lig maçında yenilgisi olmayan Arsenal, bu 6 maçın 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Everton, Arsenal deplasmanında çıktığı son 5 maçı kaybetti. Deplasmanda Arsenal'e karşı 23 maçtır kazanamıyorlar! (19 mağlubiyet - 4 beraberlik)

- Arsenal'in Fransız forveti Lacazette, Premier Lig'de şu ana kadar 33 gol attı ve bu 33 golün 26'sını Emirates Stadyumu'nda kaydetti!