MAÇ SONUCU Wolverhampton 1-2 Liverpool
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Wolverhampton'un deplasmanda Jordan Henderson ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek seriyi 9 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Liverpool, Jordan Henderson ile 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 51. dakikasında Wolverhampton, Jimenez ile durumu 1-1'e getirdi.
Dakikalar 84'ü gösterirken deplasman ekibinde Roberto Firmino takımını tekrar öne geçirdi ve maç 2-1'lik skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Liverpool 67 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 34 puanda kaldı.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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