MAÇ SONUCU Wolverhampton 1-2 Liverpool - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Wolverhampton 1-2 Liverpool

MAÇ SONUCU 1-2

MAÇ SONUCU Wolverhampton 1-2 Liverpool

'in 24. haftasında , 'un deplasmanda ve 'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek seriyi 9 maça çıkardı.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Liverpool, ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 51. dakikasında Wolverhampton, Jimenez ile durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 84'ü gösterirken deplasman ekibinde takımını tekrar öne geçirdi ve maç 2-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Liverpool 67 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 34 puanda kaldı.

  1. 24.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Wolverhampton 1-2 Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN