MAÇ SONUCU Leicester City 1-1 Norwich City
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında King Power Stadyumu'nda Norwich City ile 1-1 berabere kalan Leicester City'nin 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 17'nci haftasında mili futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı. 26'ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38'inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi.
Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider Liverpool'un 10 puan gerisine düştü.
Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
- 14.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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