MAÇ SONUCU Leicester City 1-1 Norwich City - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Leicester City 1-1 Norwich City

MAÇ SONUCU 1-1

MAÇ SONUCU Leicester City 1-1 Norwich City

'in 17. haftasında 'nda ile 1-1 berabere kalan 'nin 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

'in 17'nci haftasında mili futbolcu 'nün formasını giydiği sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla mavi-beyazlıların ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini Norwich City açtı. 26'ncı dakikada sahneye çıkan Pukki takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gole Leicester City 38'inci dakikada Jamie Vardy karşılık verdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla 8 maç aradan sonra puan kaybeden Leicester City, lider 'un 10 puan gerisine düştü.

Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

  1. 14.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Leicester City 1-1 Norwich City haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN