MAÇ SONUCU Liverpool 2-0 Watford | MAÇ ÖZETİ - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 2-0 Watford | MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Liverpool 2-0 Watford | MAÇ ÖZETİ

'de lider , Watford'u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla namağlup lider puanını 49'a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 17:47
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