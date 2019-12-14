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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Klopp imzaladı

Klopp imzaladı

'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzattı. lider olan son şampiyonu Liverpool, 52 yaşındaki çalıştırıcıyı 2015'te göreve getirmişti.

, 'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzattı. lider olan son şampiyonu Liverpool, 52 yaşındaki çalıştırıcıyı 2015'te göreve getirmişti.

  1. 14.12.2019
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