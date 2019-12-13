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13 Aralık 2019, Cuma
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'da 'ın sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı

ekiplerinden , 33 yaşındaki İngiliz futbolcusu 'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

ekibi 'da orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesi uzatıldı.

Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Liverpool'a 2015 yılında transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve 25 gol attı.

  1. 13.12.2019
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