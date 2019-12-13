Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 33 yaşındaki İngiliz futbolcusu James Milner'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da orta saha oyuncusu James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı.
Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.
Liverpool'a 2015 yılında transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve 25 gol attı.
- 13.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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