Jürgen Klopp 2024 yılına kadar Liverpool'da!
Premier Lig ekibi Liverpool, mevcut teknik direktörü Jürgen Klopp ile sözleşme imzaladı. Alman teknik adam 2024 yılına kadar Liverpool'da kalacak. Premier Lig'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda bulunuyordu.
Son Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'la olan sözleşmesini uzattı. İngiliz devi, Alman hocanın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Premier Lig'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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