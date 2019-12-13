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13 Aralık 2019, Cuma
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2024 yılına kadar 'da!

Jürgen Klopp 2024 yılına kadar Liverpool'da!

ekibi , mevcut teknik direktörü ile sözleşme imzaladı. Alman teknik adam 2024 yılına kadar Liverpool'da kalacak. Premier Lig'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda bulunuyordu.

Son Şampiyonlar Ligi ve şampiyonu , 'la olan sözleşmesini uzattı. İngiliz devi, Alman hocanın sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

'de 16 hafta sonunda Liverpool 46 puanla açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

  1. 13.12.2019
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