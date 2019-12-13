Roma Cengiz'in yerine başka bir Türk yıldızı düşünüyor!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in, bir başka Türk futbolcu için takas teklifinde bulunulacağı iddia edildi. İşte İtalyan basınından gündem olacak o iddia...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Aralık 2019 Cuma 13:43
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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22 yaşındaki genç futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamamış, yalnızca 9 karşılaşmada görev almıştı.
Corrieredello Sport Cengiz'le ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. İşte detaylar...
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Roma, hedefini Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu olarak belirledi.
Başkent ekibinin milli oyuncuyu takas yöntemiyle transfer etmek istediği ifade edilirken, Milan'a gönderilebilecekler arasında Cengiz Ünder, Diawara ve Perotti'nin bulunduğu kaydedildi.