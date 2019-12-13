Guardiola dönemi bitiyor mu? Sözleşmesindeki o madde...

İngiliz ekibi Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erebilir. İddia Daily Mail'den...

Kulüple olan sözleşmesi 2021'de bitecek olan İspanyol teknik adamın, kontratında yer alan madde nedeniyle görevini bir yıl önce bırakabileceği öne sürüldü.

Premier Lig'de 16 hafta sonunda topladığı 32 puanla lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City'de, Guardiola'nın yerine gelebilecek isim olarak da Tottenham'dan ayrılan Pochettino gösteriliyor.



