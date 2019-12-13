Guardiola dönemi bitiyor mu? Sözleşmesindeki o madde...
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinde yer alan gizli madde ortaya çıktı. Buna göre İspanyol çalıştırıcı sezon sonunda City'den ayrılabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz ekibi Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erebilir. İddia Daily Mail'den...
Kulüple olan sözleşmesi 2021'de bitecek olan İspanyol teknik adamın, kontratında yer alan madde nedeniyle görevini bir yıl önce bırakabileceği öne sürüldü.
Premier Lig'de 16 hafta sonunda topladığı 32 puanla lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City'de, Guardiola'nın yerine gelebilecek isim olarak da Tottenham'dan ayrılan Pochettino gösteriliyor.
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 11:05
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Yorum
cascan Utku yu bırakın gitsin başka takıma.Ersini yetiştirin. Oğuzhan hala tın.Bundan sonrada bir cacık olmaz.Lens var yok gönderin artık.
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Cocu’nun gözü Ferdi’de
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Yorum
ibrahim sen oynatma ersun oynatacaklar var.
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İşte madde madde Trabzonspor’un itiraz dilekçesi
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Yorum
ibrahim trabzon haklı şimdi bunlar gene takıma giremeyen yaşlı müzmin sakat oyunculara adı var diye bir sürü para verip 2 gün sonrada nasıl gönderir
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