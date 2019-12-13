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13 Aralık 2019, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Guardiola dönemi bitiyor mu? Sözleşmesindeki o madde...

Guardiola dönemi bitiyor mu? Sözleşmesindeki o madde...

Guardiola dönemi bitiyor mu? Sözleşmesindeki o madde...

İngiltere takımlarından 'de teknik direktör 'nın sözleşmesinde yer alan gizli madde ortaya çıktı. Buna göre İspanyol çalıştırıcı sezon sonunda City'den ayrılabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 11:05
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