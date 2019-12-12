Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester'da forma giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Milli futbolcu performansıyla İngiltere'ye damga vururken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester cephesinden transfer açıklaması geldi.
12 Aralık 2019 Perşembe 21:32
Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki geleceği belli oldu.

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Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Milli futbolcumuz gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'inde gündem olmuştu.

Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne de aday gösterilen Çağlar, gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı.

Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Bonservis değeri 40 milyon euro olan milli futbolcu için transfer söylentileri bir süredir ayyuka çıktı.

Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...

Leicester City menajeri Brendan Rodgers ise Ocak ayındaki transfer iddiaları hakkında konuştu.

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