HaberlerGaleriLeicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...
Leicester'dan Çağlar Söyüncü'nün transferiyle ilgili net ifadeler! Ocak ayında...
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester'da forma giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Milli futbolcu performansıyla İngiltere'ye damga vururken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester cephesinden transfer açıklaması geldi.
12 Aralık 2019 Perşembe 21:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki geleceği belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli futbolcumuz gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'inde gündem olmuştu.
Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne de aday gösterilen Çağlar, gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı.
Bonservis değeri 40 milyon euro olan milli futbolcu için transfer söylentileri bir süredir ayyuka çıktı.
LeicesterCity menajeri Brendan Rodgers ise Ocak ayındaki transfer iddiaları hakkında konuştu.