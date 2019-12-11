Everton'da yeni aday Ancelotti
Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini elde etmesine rağmen görevine son verilen Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi, İngiliz ekibi Everton'ın listesine aldığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Tecrübeli teknik adama çok geçmeden talip çıktı.
İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Marco Silva'nın görevine son veren Everton, listesine Ancelotti'yi aldı. İtalyan teknik adamı öncelik olarak belirleyen İngiliz takımının rakibi ise yine bir Premier Lig ekibi Arsenal...
Kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ancelotti'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 14:23
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Everton'da yeni aday Ancelotti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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