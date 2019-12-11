Everton'da yeni aday Ancelotti

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Tecrübeli teknik adama çok geçmeden talip çıktı.

İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Marco Silva'nın görevine son veren Everton, listesine Ancelotti'yi aldı. İtalyan teknik adamı öncelik olarak belirleyen İngiliz takımının rakibi ise yine bir Premier Lig ekibi Arsenal...

Kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ancelotti'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.



