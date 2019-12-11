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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'da yeni aday Ancelotti

Everton'da yeni aday Ancelotti

Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini elde etmesine rağmen görevine son verilen Teknik Direktörü 'yi, İngiliz ekibi 'ın listesine aldığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden , tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Tecrübeli teknik adama çok geçmeden talip çıktı.

İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Marco Silva'nın görevine son veren , listesine Ancelotti'yi aldı. İtalyan teknik adamı öncelik olarak belirleyen İngiliz takımının rakibi ise yine bir ekibi ...

Kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ancelotti'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.


  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 14:23
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