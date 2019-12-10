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10 Aralık 2019, Salı
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'ye talip çıktı

Chelsea'ye talip çıktı

'li ticaret kralı , İngiltere ekiplerinden 'ye talip oldu. Maviler'in Rus sahibi 'e bu alışveriş için teklif edilen fiyat ise tam 3 milyar Sterlin.

Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden 'ye talip çıktı. Özel yatırım firması olan Eldridge Industries'in Başkanı ve aynı zamanda Guggenheim Partners'ın ortağı olan 'li , geçtiğimiz ay Chelsea'yi satın almak için bir girişimde bulundu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre beyzbol takımı Dodgers'ın sahibi de olan Boehly'nin, 'deki bir kulübe yatırım yapmakla ilgilendiği, bu bağlamda da Maviler'e yöneldiği belirtildi.


TEKLİF 3 MİLYAR STERLİN

Boehly, Chelsa için kulübün patronu 'e 3 milyar Sterlin'lik bir teklif sundu. Ancak Abramovich, ABD'li iş adamının bu teklifini geri çevirdi. Fakat Rus milyarderin gelebilecek daha yüksek teklifte masaya oturabileceği de konuşulanlar arasında. Buna sebep olarak ise Abramovich'in son yıllarda İngiliz ekibini elden çıkarma isteği gösteriliyor.
Amerikalıların, Premier Lig sevdası da artarak devam ediyor. Son olarak ABD'li yatırım fonu Silver Lake, 'den 500 milyon Dolarlık bir hisse satın almıştı.

  1. 10.12.2019
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