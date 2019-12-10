Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...

Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...

Son dönemde ’in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen için kulübü ’nin harekete geçtiği öğrenildi. Performansıyla göz dolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar’ın 2023’te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı.

, bu sezon Ada'da harika bir performans gösteren ve başta olmak üzere 'in de radarında olan 'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan 25 yaşındaki stopere, 75 bin Pound (572 bin TL) üzerinden yeni bir kontrat teklif edilecek.

M.CITY VE ARSENAL DEVREDE!

Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar'ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar'a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025'e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

  1. 10.12.2019
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