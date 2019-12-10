Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...

Leicester City, bu sezon Ada'da harika bir performans gösteren ve başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan 25 yaşındaki stopere, 75 bin Pound (572 bin TL) üzerinden yeni bir kontrat teklif edilecek.

M.CITY VE ARSENAL DEVREDE!

Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar'ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar'a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025'e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.