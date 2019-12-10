Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Son dönemde Premier Lig’in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City’nin harekete geçtiği öğrenildi. Performansıyla göz dolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar’ın 2023’te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı.
Leicester City, bu sezon Ada'da harika bir performans gösteren ve başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan 25 yaşındaki stopere, 75 bin Pound (572 bin TL) üzerinden yeni bir kontrat teklif edilecek.
M.CITY VE ARSENAL DEVREDE!
Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar'ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar'a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025'e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.
- 10.12.2019
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Bay asist Sturridge
Toplam 1
Yorum
aga Sturridge nin tekniğine Trabzonspordan uyum sağlayacak futbolcu yok, kısacası takıma lüks.
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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