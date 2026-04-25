Bursa, Aliağa deplasmanında

Şampiyon Bursaspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'un son haftasında Play-Off oynamayı garantileyen Aliağa ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'da başlayacak. Şampiyon Bursaspor'un kupasını yarın evinde yapılacak bir organizasyonda alacağı kaydedildi. Öte yandan yeşil-beyazlı kulübe PFKD'dan kötü haber geldi. Kurul, Bursaspor'a 446 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.