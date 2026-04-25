Buca tek golle kazandı

2. Lig Beyaz Grup'un 38'inci ve son haftası, oynanan tek maçla başladı. Bucaspor 1928, deplasmanda Karacabey'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 32. dakikada Buğra Akçagün kaydetti. Öte yandan, 2. Lig'de normal sezon müsabakaları bugün tamamlanacak. Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup'ta Bursaspor'un ardından iki ekip daha play-off'tan 1. Lig'e yükselecek. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Karaman, Kepezspor ve Beykoz Anadolu, Kırmızı Grup'ta ise Yeni Malatyaspor, Mersin İY ve Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşti.

Play-off'ta ilk maçlar 30 Nisan Perşembe, rövanşları ise 4 Mayıs Pazartesi, finaller de Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Cumartesi, Beyaz Grup'ta 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.