Muğla’da İsa imzayı attı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı adayı Muğlaspor'un ara transferde 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK'dan renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet İsa Güler resmi imzayı atarak Antalya kampına katıldı. Ligin ilk devresinde Söke 1970 formasıyla 13 maçta görev alan İsa, bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.