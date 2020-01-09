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09 Ocak 2020, Perşembe
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1922 Alper’i kaptı

1922 Konya Alper’i kaptı

Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 1922 , Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu 'ı (19) sezon sonuna kadar kiraladı.

Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 1922 , Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu 'ı (19) sezon sonuna kadar kiraladı.

  1. 9.1.2020
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