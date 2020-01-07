Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı! Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Haberler TFF 2. Lig Haberleri Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı! Son dakika TFF 2. Lig haberleri

’a 3 dönem geçici yasağı! Son dakika 2. Lig haberleri

Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı! Son dakika TFF 2. Lig haberleri

2. Lig'de mücadele eden ’a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle tarafından 3 dönemlik geçici yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı , Elazığspor’a FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan 'da Kulüp Başkanı , 'dan 3 futbolcuya olan nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

  1. 07.01.2020
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