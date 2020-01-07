Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı! Son dakika TFF 2. Lig haberleri
TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor’a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor’a FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.
Transfer engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, FIFA'dan 3 futbolcuya olan borç nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.
Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.
- 07.01.2020
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Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı! Son dakika TFF 2. Lig haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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