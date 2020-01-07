Erzurumspor’a Sehic piyangosu

BB Erzurumspor'un tecrübeli eldiveni İbrahim Sehic'e, Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa ve West Ham, Bosna Hersek'li kaleciyi takip ediyor. 31 yaşındaki eldiven için 1.5 milyon pound'luk teklifin hazır olduğu belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sehic, bu yıl 17 maçta 14 gol yedi.