Erzurumspor’a Sehic piyangosu
BB Erzurumspor'un tecrübeli eldiveni İbrahim Sehic'e, Premier Lig'den talip çıktı.
BB Erzurumspor'un tecrübeli eldiveni İbrahim Sehic'e, Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa ve West Ham, Bosna Hersek'li kaleciyi takip ediyor. 31 yaşındaki eldiven için 1.5 milyon pound'luk teklifin hazır olduğu belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sehic, bu yıl 17 maçta 14 gol yedi.
- 7.1.2020
- Beşiktaş'ın göz bebeğini Galatasaray kapıyor!
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
- Galatasaray'da kilit rakam 7! Devre arasında...
- Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri
- Galatasaray Roma'yı böyle ikna edecek! İşte Aslan'ın Mert Çetin teklifi
-
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Erzurumspor’a Sehic piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.