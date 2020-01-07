Erzurumspor’a Sehic piyangosu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Erzurumspor’a Sehic piyangosu

’a Sehic piyangosu

Erzurumspor’a Sehic piyangosu

'un tecrübeli eldiveni 'e, 'den talip çıktı.

'un tecrübeli eldiveni 'e, 'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre; ve West Ham, 'li kaleciyi takip ediyor. 31 yaşındaki eldiven için 1.5 milyon pound'luk teklifin hazır olduğu belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sehic, bu yıl 17 maçta 14 gol yedi.

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erzurumspor’a Sehic piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN