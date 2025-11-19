CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı Riyad’da finalde!

A Milli Kadın Hentbol Takımı Riyad’da finalde!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı finalinde Özbekistan’ı 39-22 yenerek finale yükseldi. Milliler, altın madalya mücadelesinde Kazakistan ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 15:52 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 15:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Kadın Hentbol Takımı Riyad’da finalde!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı final mücadelesinde Özbekistan'ı 39-22 yenerek finale adını yazdırdı.

Kadın A Milli Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaştı.

Millilerimiz, karşılaşmanın ilk yarısını 18-11 önde tamamlarken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek maçı 39-22 kazandı ve finale yükseldi.

A Grubu'nda üçte üç yaparak lider tamamlayan Ayyıldızlılar, yarı finalde de iyi bir performans ortaya koyarak adını finale yazdırdı. Millilerimizin finaldeki rakibi İran'ı 29-26 mağlup eden Kazakistan oldu.

Millilerin, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya için sahaya çıkacağı Türkiye ile Kazakistan final maçı 21 Kasım Cuma günü saat 13.30'da başlayacak.

Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden...
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif...
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız"
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 16:08
Hentbol millilerinin tarihi başarısı! Hentbol millilerinin tarihi başarısı! 15:52
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 15:32
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! 15:19
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! 14:47
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 14:40
Daha Eski
F.Bahçe'de Kerem için flaş karar! F.Bahçe'de Kerem için flaş karar! 14:37
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 14:35
Levent Erdoğan için tören düzenlendi! Levent Erdoğan için tören düzenlendi! 14:31
G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! 14:20
Göztepe'de değişiklik! Göztepe'de değişiklik! 14:05
Milan'dan G.Saray'a dev transfer! Milan'dan G.Saray'a dev transfer! 13:40