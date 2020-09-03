Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'dan flaş transfer... Kaleci arayışlarını sürdüren güney ekibi, Malaga'da forma giyen Munir Mohand Mohamedi ile anlaşmaya vardı.
Kale için takviye arayışındaki Hatayspor, istediği ismi İspanya'da buldu. Bordo-beyazlılar, İspanya 2. Lig ekibi Malaga'nın Faslı eldiveni Munir Mohand Mohamedi'yle prensipte anlaştı.
38 kez milli olan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci, toplam 230 maça çıktı ve 250 gol yerken, 78 maçta kalesini gole kapattı. 1.90 boyundaki Mohamedi, geçen sezon 38 maçta, 29 gol yedi.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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