Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da!

Kale için takviye arayışındaki Hatayspor, istediği ismi İspanya'da buldu. Bordo-beyazlılar, İspanya 2. Lig ekibi Malaga'nın Faslı eldiveni Munir Mohand Mohamedi'yle prensipte anlaştı.

38 kez milli olan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci, toplam 230 maça çıktı ve 250 gol yerken, 78 maçta kalesini gole kapattı. 1.90 boyundaki Mohamedi, geçen sezon 38 maçta, 29 gol yedi.