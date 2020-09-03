Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da! - Son dakika Hatayspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Hatayspor Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da!

'da!

Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da!

Süper Lig'in yeni ekibi 'dan flaş transfer... Kaleci arayışlarını sürdüren güney ekibi, Malaga'da forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Kale için takviye arayışındaki , istediği ismi İspanya'da buldu. Bordo-beyazlılar, İspanya 2. Lig ekibi Malaga'nın Faslı eldiveni 'yle prensipte anlaştı.

38 kez milli olan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci, toplam 230 maça çıktı ve 250 gol yerken, 78 maçta kalesini gole kapattı. 1.90 boyundaki Mohamedi, geçen sezon 38 maçta, 29 gol yedi.

  1. 3.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Munir Mohand Mohamedi Hatayspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA