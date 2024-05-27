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Milliler Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Son dakika spor haberleri... Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası sona erdi. Milliler organizasyonu 8 madalya ile tamamladı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:35
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Milliler Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, başkent Lima'da yapılan şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Şampiyonada 409 puan toplayan kadın milliler, takım halinde dünya dördüncülüğünü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yıldız sporcuların Peru'daki mücadelesinden memnun olduklarını belirterek, "Bizleri Peru'da en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı, milli takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Halterin geleceği adına önemli projelerimiz var. Bu doğrultuda yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada madalya kazanan tüm sporcularımıza ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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