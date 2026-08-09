Milli Piyango ve tatil planı yapan vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişinin gözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9 Ağustos 2026 Pazar günü için yayımladığı hava tahmin raporuna çevrildi. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güneydoğu Anadolu ile Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kuzey kesimlerde yağışla birlikte serinleme bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İstanbul'da hava sıcaklığı ortalama 30°C civarında seyrederken, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörüldüğünden deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

📆9 Ağustos 2026 Pazar☔Kuvvetli Yağış Uyarısı!💨Kuvvetli Rüzgar Uyarısı!🌡️Hava Sıcaklığı: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan… pic.twitter.com/E4zHjAoEZ1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 9, 2026

SARI KODLU UYARI VERİLEN BÖLGELER

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ardahan ve çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji tarafından Rize ve Artvin çevreleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

9 AĞUSTOS 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul: 30°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

30°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara: 34°C — Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.

34°C — Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. İzmir: 37°C — Az bulutlu ve açık, sıcak hava etkisini sürdürüyor.

37°C — Az bulutlu ve açık, sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bursa: 33°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

33°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı. Antalya: 33°C — Az bulutlu ve açık.

33°C — Az bulutlu ve açık. Trabzon: 28°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

28°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rize: 29°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sarı Kod Uyarısı).

29°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sarı Kod Uyarısı). Diyarbakır: 39°C — Az bulutlu ve açık, kavurucu sıcaklar hakim.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların bölge genelinde yüksek seyretmesi öngörülüyor. Şanlıurfa'da 40, Diyarbakır'da 39, Mardin ve Siirt'te 36 derece sıcaklık bekleniyor.

9 AĞUSTOS HAVA DURUMU

10 AĞUSTOS HAVA DURUMU