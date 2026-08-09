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Haberler Haberler Sebahattin Şirin kimdir? Sebahattin Şirin kaç yaşında, nereli?

Sebahattin Şirin kimdir? Sebahattin Şirin kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu ultrAslan'ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin (asıl adıyla Muzaffer Şirin), sosyal medya paylaşımları ve hakkındaki adli soruşturmaların ardından gündem oldu. Tribün dünyasının yakından tanıdığı isim hakkında "Sebahattin Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları araştırılıyor. İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:55
Sebahattin Şirin kimdir? Sebahattin Şirin kaç yaşında, nereli?

Galatasaray tribünlerinin ve taraftar grubu ultrAslan'ın önde gelen liderlerinden Sebahattin Şirin, spor gündeminde ve sosyal medyada sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Tribünlerde "Amigo Sebo" lakabıyla tanınan Şirin, sarı-kırmızılı taraftar grubunun organizasyonlarında üstlendiği rolle biliniyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve yürütülen soruşturmalar kapsamında gündeme gelen Sebahattin Şirin hakkında arama motorlarında "Sebahattin Şirin kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aranıyor.

SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?

Kamuoyunda Sebahattin Şirin ismiyle tanınan tribün liderinin resmi ve gerçek adı Muzaffer Şirin'dir. Uzun yıllardır Galatasaray tribün kültürünün içerisinde aktif olarak yer alan Şirin, 2001 yılında kurulan bağımsız taraftar oluşumu ultrAslan'ın tribün liderliğini üstlenmektedir.

SEBAHATTİN ŞİRİN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Trabzon kökenli bir aileden gelen Sebahattin (Muzaffer) Şirin, Trabzonlu'dur. 50'li yaşlarının ortasında olduğu bilinen Şirin, uzun yıllardır yaşamını İstanbul'da sürdürmekte ve Galatasaray'ın iç saha ile deplasman maçlarındaki tribün organizasyonlarını yönlendirmektedir.

NEDEN GÜNDEMDE?

Sebahattin Şirin, Galatasaray tribünlerindeki faaliyetlerinin yanı sıra kulüp içi dinamikler, maç organizasyonları ve dönem dönem sosyal medyada yaptığı açıklamalarla spor kamuoyunun gündemine gelmektedir.

9 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları ve 6222 sayılı Kanun'a muhalefet gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilerek emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır.

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