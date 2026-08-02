TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, nefes kesen ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen seçme turlarında 2. grup yarışmacıları mutfaktaki yeteneklerini sergiledi. Zorlu iki etaptan oluşan gecede en başarılı tabağı çıkararak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 13. yarışmacı Ayşe Nur oldu. Önlüğü kazanarak adını ana kadroya yazdıran yarışmacının ardından izleyiciler arama motorlarında "MasterChef Ayşe Nur kimdir?", "MasterChef Ayşe Nur kaç yaşında?", "Ayşe Nur aslen nereli?" ve "MasterChef Ayşe Nur'un mesleği ne, nerede çalışıyor?" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşe Nur'un hayatı, yaşı, memleketi ve mutfak kariyerine dair detaylar...

MASTERCHEF AYŞE NUR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna seçilen 13. yarışmacı Ayşe Nur, 25 yaşındadır. Doğma büyüme İstanbullu olan genç yarışmacı, gastronomi ve mutfak kültürüne olan merakı sayesinde kariyerine çok erken yaşlarda yön vermiştir.

MASTERCHEF AYŞE NUR'UN MESLEĞİ NE?

Gastronomi mezunu olan Ayşe Nur, yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır. Teorik gastronomi eğitimini saha ve tezgah tecrübesiyle birleştiren yetenekli yarışmacı, aşçılık mesleğini profesyonel olarak sürdürmektedir. İlk turdan itibaren şeflerin dikkatini çeken tabağıyla üst tura yükselen Ayşe Nur, ana kadro elemelerinde de gösterdiği disiplinli çalışma tarzıyla öne çıktı. 2. grup elemelerinde hazırladığı teknik ve lezzetli tabak sayesinde rakiplerini geride bırakarak 13. önlüğün sahibi oldu ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.