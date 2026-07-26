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Haberler Haberler MasterChef Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da aldığı profesyonel aşçılık eğitimi, uluslararası mutfak geçmişi ve hazırladığı lezzetli tabaklarla adından söz ettiren Demirhan Ali, ana kadro seçmelerinde gösterdiği performansla 7. önlüğü kazanarak adını ana kadroya yazdırdı. Ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında "MasterChef Demirhan kimdir?", "Demirhan Ali kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" ve "MasterChef Demirhan mesleği ne?" sorularını yoğun şekilde araştırıyor. İşte MasterChef 2026 yarışmacısı Demirhan Ali'nin hayatı, biyografisi ve mutfak yolculuğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 12:06
MasterChef Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan yarışmacılardan Demirhan Ali, hem teknik bilgisi hem de farklı kültürlerden harmanladığı lezzetli tabaklarıyla şeflerin beğenisini kazandı. Ana kadro eleme turlarında rakiplerini geride bırakarak 7. beyaz önlüğü giymeye hak kazanan genç yarışmacı, ekran başındaki izleyicilerin ve lezzet tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Arama motorlarında "MasterChef Demirhan kimdir?", "Demirhan Ali kaç yaşında, nereli?" ve "MasterChef Demirhan ne iş yapıyor, mezuniyeti ne?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadro yarışmacısı Demirhan Ali'nin hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve merak edilen tüm detayları...

MASTERCHEF DEMİRHAN ALİ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Demirhan Ali, 24 yaşındadır. Yarışmaya Antalya'dan katılan genç yarışmacı aslen Karabüklüdür. Annesi Kazakistanlı olan Demirhan Ali'nin çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümü Rusya'da geçmiştir.

3 yaşından itibaren annesiyle mutfağa girdiğini belirten yarışmacı, Rus ve Orta Asya mutfak kültürünün yanı sıra Türk mutfağına da hakimiyetiyle öne çıkmaktadır.

DEMİRHAN ALİ NE İŞ YAPIYOR, EĞİTİMİ NE?

Demirhan Ali profesyonel aşçılık eğitimi almış bir isimdir. Türkiye'nin gastronomi ve aşçılık alanındaki en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Bolu Mengen Aşçılık Bölümü mezunudur. Eğitimi ve mutfaktaki profesyonel tecrübesi sayesinde teknik bilgisi yüksek tabaklar hazırlayan Demirhan, yarışmada şeflerden sık sık övgü almıştır.

MasterChef Demirhan kimdir

MASTERCHEF 2026 PERFORMANSI VE ANA KADROYA GELİŞİ

İlk turdan itibaren disiplinli çalışması ve tabağına yansıttığı uluslararası dokunuşlarla dikkat çeken Demirhan Ali, zorlu üçlü düelloları ve eleme turlarını başarıyla geçti. 24 Temmuz gecesi yapılan son etap değerlendirmelerinde rakiplerini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 7. yarışmacı oldu.

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