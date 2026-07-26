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Haberler Haberler Ajax - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hollanda Eredivisie devi Ajax, uluslararası kulüp hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Burnley ile karşı karşıya geliyor. Amsterdam'da oynanacak prestijli mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Ajax - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ajax hazırlık maçı hangi kanalda, canlı yayın var mı?" ve "Ajax Burnley maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte dev hazırlık müsabakasının başlama saati, yayın detayları ve maça dair tüm gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 15:05
Ajax - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Burnley hazırlık maçı canlı anlatım linki!

2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam eden Hollanda Eredivisie'nin köklü kulübü AFC Ajax, uluslararası özel maç kapsamında İngiltere ekiplerinden Burnley FC ile karşı karşıya geliyor. Tarihlerinde ilk kez resmi veya özel bir müsabakada kozlarını paylaşacak olan iki ekibin mücadelesinde, teknik heyetler yeni transferleri ve lig öncesi takımın son durumunu test edecek. Futbolseverler arama motorlarında "Ajax - Burnley maçı bugün saat kaçta?", "Ajax maçı hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "Ajax Burnley canlı yayın izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak Ajax - Burnley hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme bilgileri...

AJAX - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

Ajax ile Burnley arasındaki sezon öncesi hazırlık karşılaşması 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanıyor.

AJAX - BURNLEY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

AJAX - BURNLEY MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLA

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