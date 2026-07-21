TV8 ekranlarında yayınlanan lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026, ekran başındakileri lezzetli ve heyecanlı turlarla buluşturmaya devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada, mutfaktaki özgüveni ve hırslı yapısıyla öne çıkan Cansu Şöhret, izleyicilerin en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Ekran deneyimi ve lezzet odaklı sunumlarıyla şeflerin dikkatini çeken yarışmacı için arama motorlarında "MasterChef Cansu kimdir?", "Cansu Şöhret kaç yaşında ve nereli?" ile "Cansu Şöhret Gelinim Mutfakta'da yarıştı mı, kaç altın kazandı?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 21 Temmuz 2026 itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Cansu Şöhret'in hayat hikayesi, kariyeri ve televizyon geçmişine dair tüm ayrıntılar...

MASTERCHEF CANSU ŞÖHRET KİMDİR?

1990 doğumlu olan Cansu Şöhret, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Mutfak sanatlarına ve yemek yapmaya olan tutkusunu uzun yıllardır sürdüren yarışmacı, gastronomi dünyasında kendini geliştirmek adına sürekli pratik yaptığını ifade etmektedir.

Ekranlarda mücadeleci karakteri ve iddialı tarifleriyle bilinen Cansu Şöhret, televizyon programlarından edindiği tecrübeyi MasterChef Türkiye'nin zorlu mutfağına aktarmayı ve profesyonel gastronomi yolculuğunu ilerletmeyi hedeflemektedir.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASIYLA TANINDI!

Cansu Şöhret, geniş kitleler tarafından ilk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta ile tanınmıştır. Kayınvalidesi Sevgül Kıroğlu ile birlikte katıldığı yarışmada sergilediği yemek performansıyla büyük beğeni toplamış ve programın öne çıkan isimlerinden biri olmuştur.

MASTERCHEF CANSU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Cansu Şöhret evlidir. Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yarışmacının Nil Duru adında 8 yaşında bir kız çocuğu bulunmaktadır.