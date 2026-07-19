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MasterChef kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini üstlendiği yarışmanın dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümünde, yarışmacılar ikinci beyaz önlüğü giymek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye 2026 ana kadro yarışmacıları kimler, belli oldu mu? İşte Mengenli genç aşçının zaferi, gecenin kazananı ve güncel ana kadro listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 07:20
MasterChef kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun zorlu etaplarıyla test edilen yarışmacı adayları, hayallerini süsleyen beyaz önlüğü giymek için mutfakta tüm yaratıcılıklarını konuşturuyor. Açılış gününde ilk önlüğün sahibini bulmasının ardından gözler hafta sonu heyecanına çevrilmişti. Yarışmanın 18 Temmuz Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı adını ana kadroya yazdırmayı başardı. Ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında yoğun bir şekilde "MasterChef 2. yarışmacı kim oldu?", "Dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi?" ve "2026 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MasterChef Türkiye 2026'da gecenin birincisi, şeflerin kazanan ilan ettiği o isim ve güncel ana kadro kadrosu...

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRONUN 2. İSMİ KİM OLDU?

MasterChef 2026'da ana kadro seçmelerinin ikinci gününde iki aşamalı kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gecenin ikinci ve en kritik etabında şefler, yarışmacı adaylarından tavuk ana ürünü ile en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlamalarını istedi.

Verilen sürenin ardından jüri üyelerinin yaptığı titiz tadım ve değerlendirmeler sonucunda gecenin en başarılı tabağına imza atan Nilay, şeflerden tam not alarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmayı başardı. Sezonun ikinci beyaz önlüğünü giyen Nilay, adını devler ligine yazdırdı.

MASTERCHEF NİLAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yemek yapmayı bir tutku haline getiren ve yeteneğiyle öne çıkan Nilay, 24 yaşındadır. Türkiye'nin dünyaca ünlü aşçılık ve gastronomi kültürüyle tanınan Bolu'nun Mengen ilçesinde yetişen genç yarışmacı, sergilediği disiplinli performans ve tabaklarındaki lezzet dengesiyle şeflerin takdirini topladı.

2026 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO YARIŞMACILARI GÜNCEL LİSTE

Grup elemelerinin başlamasıyla birlikte ana kadroda yer almayı garantileyen isimler her gün netleşmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya giren ilk isimler şu şekildedir:

  1. Batuhan Nazikoğlu (17 Temmuz Cuma günü en iyi Ali Nazik yemeğini hazırlayarak ilk önlüğü aldı).
  2. Nilay (18 Temmuz Cumartesi günü tavuk yaratıcılık tabağıyla ikinci önlüğün sahibi oldu).

Ana kadro tamamen şekillenene kadar her gün mutfakta yeni bir mücadele yaşanacak ve her akşam bir isim daha beyaz önlükle buluşacak.

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