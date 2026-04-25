Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları | 25 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

Piyasalarda altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı! 25 Nisan 2026 sabahı itibarıyla, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 6 milyon 797 bin 300 liraya geriledi. Haftalık kapanışta ons altının 4.712 dolar seviyesine çekilmesiyle birlikte serbest piyasada gram altın 6 bin 800 lira bandının altına sarktı. Yatırımcıların merakla beklediği "gram altın bugün ne kadar", "çeyrek altın satış fiyatı" ve "25 Nisan canlı altın fiyatları" sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 06:53
Canlı altın fiyatları | 25 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan Cumartesi günü altın piyasası, hafta içindeki yükseliş trendine kısa bir ara vererek haftayı kırmızı bölgede kapattı. Borsa İstanbul'dan alınan son verilere göre; dün en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 878 bin lirayı gören standart altının kilogramı, günü 6 milyon 797 bin 300 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki kâr satışları ve dolar endeksindeki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına indirim olarak yansıdı. İşte hafta sonu boyunca Kapalıçarşı ve kuyumcularda geçerli olacak 25 Nisan 2026 güncel altın alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.814,23 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.815,04 TL

25 NİSAN CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,98 (Alış) - 45,03 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,83 (Satış)

◼STERLİN: 60,89 (Alış) - 61,02 (Satış)

Canlı altın fiyatları 25 Nisan 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.814,23 TL 6.815,04 TL
Çeyrek Altın 11.085,00 TL 11.212,00 TL
Yarım Altın 22.149,00 TL 22.383,00 TL
Tam Altın 43.536,98 TL 44.392,59 TL
Ata Altın 44.897,51 TL 46.026,67 TL
22 Ayar Bilezik 6.182,25 TL 6.229,54 TL
Gümüş 109,46 TL 109,53 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Nisan Cumartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

