Canlı altın fiyatları | 10 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcısı, 10 Nisan Cuma günü, dünkü sıçramanın ardından gelen sınırlı geri çekilmeyi takip ediyor. Haftaya değişken bir seyirle başlayan ve dün 6 milyon 900 bin TL barajını aşan standart altının kilogramı, bugün 6 milyon 824 bin liraya çekilerek bir miktar nefes aldı. Küresel piyasalarda ons altının 4.700 dolar üzerindeki tutunma çabası sürerken, yatırımcılar bugün açıklanacak kritik ABD verilerine odaklanmış durumda. Jeopolitik risklerin fiyatlamaları desteklediği ancak yüksek faiz beklentilerinin yükselişi sınırladığı bu ortamda, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durumu 10 Nisan 2026 canlı verileriyle sizler için derledik.

10 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,61 (Alış) - 44,67 (Satış)

◼EURO: 52,14 (Alış) - 52,28 (Satış)

◼STERLİN: 59,87 (Alış) - 60,08 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 764 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dünü 4 bin 764 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,72 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4216, satışta 44,5996 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1678, sterlin/dolar paritesi 1,3405 ve dolar/yen paritesi 159,275 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 96,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.816,23 TL 6.817,10 TL Çeyrek Altın 11.236,00 TL 11.542,00 TL Yarım Altın 22.470,00 TL 23.082,00 TL Tam Altın 43.842,57 TL 44.743,08 TL Ata Altın 45.212,65 TL 46.390,07 TL 22 Ayar Bilezik 6.227,48 TL 6.278,67 TL Gümüş 108,16 TL 108,26 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Nisan Cuma günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.