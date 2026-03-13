EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026 | Resimli, kısa, dualı, anlamlı sözler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
En güzel, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 13 Mart 2026 için güncellendi! Mübarek Cuma gününde sevdiklerine dualarını iletmek isteyenler için kısa, öz, ayetli ve hadisli Cuma mesajlarını derledik. İşte 2026 yılına özel, eşe, dosta, akrabaya gönderilecek en şık, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 08:18
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesinin üzerimize düştüğü bu mübarek günlerde, bir Cuma vaktine daha kavuşmanın huzuru yaşanıyor. 13 Mart 2026 Cuma günü, ellerin semaya açıldığı, gönüllerin bir olduğu en özel zaman dilimlerinden biri. Sosyal medya platformlarında (WhatsApp, Instagram, Facebook) paylaşabileceğiniz, sevdiklerinizin kalbine dokunacak en yeni ve anlamlı Cuma mesajlarını sizler için haberimizde yer alıyor. İşte, 13 Mart 2026 Mübarek Cuma günü mesajları...

Kısa ve Öz Cuma Mesajları

"Gönlünüzden geçen her güzel duanın, Cuma hürmetine kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim bizleri darda bırakmasın, kapılarını hayırla açsın. Bereketli ve huzurlu bir Cuma dilerim."

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul, kalbiniz nurla dolsun."

"Selam ve dua ile... Hayırlı, nurlu Cumalar."

Anlamlı ve Dualı Cuma Sözleri

"Allah'ım! Kalbimizi kin ve nefretten arındır; bizi birbirine muhabbetle bakan kullarından eyle. Bu mübarek günün feyzi üzerinize olsun."

"Nasip; çok isteyene değil, çok dua edene gelirmiş. Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar."

"Ey Rabbim! Evimizden huzuru, sofralarımızdan bereketi, gönlümüzden merhameti eksik etme. Cumanız hayırlara vesile olsun."

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder..." (Nahl, 90) Cumanız mübarek olsun.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Hadis-i Şerif) Rabbim bu hayırlı günden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etsin.

2026 Yeni Cuma Mesajları (WhatsApp & Instagram İçin)

"Yeni güne, yeni Cumaya Bismillah... Rabbim hayallerinizi hayırlı eylesin. Musibetlerden uzak, selametle dolu bir Cuma dilerim."

"Gül sevgiye, dua ise Mevla'ya yakışır. En samimi dualarda hatırlanmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar!"

