Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

14-15 Mart hafta sonunda sınav heyecanı dorukta! Cumartesi günü MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları başlarken, Pazar günü ÖSYM'nin organize ettiği TUS, MEB-EKYS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları gerçekleştirilecek. Peki, hangi sınav saat kaçta başlayacak? Adayların yanında bulundurması gereken belgeler neler? İşte sınav gününe dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 12:50
Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Mart ayının en yoğun sınav haftalarından birine girildi. 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü, eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda binlerce aday sınav merkezlerinde hazır bulunacak.

Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

14 MART CUMARTESİ: MEB AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI MESAİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları bu hafta sonu üç oturum halinde yapılacak.

1. Oturum: 14 Mart Cumartesi - Saat 10:00

2. Oturum: 14 Mart Cumartesi - Saat 14:00

3. Oturum: 15 Mart Pazar - Saat 10:00

Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

15 MART PAZAR: ÖSYM'DEN 3 SINAV

Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınavlarda tıp dünyası ve öğretmenlik camiası ter dökecek:

2026-TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı): 1. Dönem sınavı saat 10:15'te başlayacak.

Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

2026-MEB-EKYS (Yönetici Seçme Sınavı): Okul yöneticisi adayları için düzenlenen sınav saat 10:15'te başlayacak.

2026-STS Tıp Doktorluğu: 1. Dönem Seviye Tespit Sınavı saat 10:15'te yapılacak.

Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR!

15 Dakika Kuralı: ÖSYM sınavlarında adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Gerekli Belgeler: Sınava girecek adayların yanlarında Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik Kartı bulundurmaları zorunludur.

Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak: Sınav günü kimlik kartını kaybeden adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sabah saatlerinde açık tutulacaktır.

