Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Mart ÖSYM ve MEB takvimi!
14-15 Mart hafta sonunda sınav heyecanı dorukta! Cumartesi günü MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları başlarken, Pazar günü ÖSYM'nin organize ettiği TUS, MEB-EKYS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları gerçekleştirilecek. Peki, hangi sınav saat kaçta başlayacak? Adayların yanında bulundurması gereken belgeler neler? İşte sınav gününe dair tüm detaylar...
2026-MEB-EKYS (Yönetici Seçme Sınavı): Okul yöneticisi adayları için düzenlenen sınav saat 10:15'te başlayacak.
2026-STS Tıp Doktorluğu: 1. Dönem Seviye Tespit Sınavı saat 10:15'te yapılacak.
ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR!
15 Dakika Kuralı: ÖSYM sınavlarında adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.
Gerekli Belgeler: Sınava girecek adayların yanlarında Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik Kartı bulundurmaları zorunludur.
Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak: Sınav günü kimlik kartını kaybeden adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri sabah saatlerinde açık tutulacaktır.
