CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD

Ankara'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD

AFAD, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 17.49'da Ankara'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin merkez üssü ve şiddeti araştırılmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşlar, "Ankara'da deprem mi oldu?" ve "Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:06 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 18:11
Ankara'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD

SON DAKİKA ANKARA DEPREM | AFAD, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 17.49'da Ankara'da deprem olduğunu açıkladı. Başkent ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin detaylar araştırılırken, sosyal medyada "Ankara'da deprem mi oldu?" ve "Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu?" soruları gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine göre, sarsıntının şiddeti ve etki alanı netleşiyor. İşte, Ankara depremi hakkında merak edilenler...

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 17.49'da Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Haymana olarak belirtilen sarsıntının 7.74 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ ANKARA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ankara depremi detayları şöyle:

ASpor CANLI YAYIN

Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada?
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! 18:52
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı 18:50
Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! 18:44
Bolu'da kazanan Arca Çorum FK! Bolu'da kazanan Arca Çorum FK! 18:41
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 18:08
Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak Türk Telekom'un maçı tarafsız sahada oynanacak 17:52
Daha Eski
Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti Beşiktaş'ın Gençler mesaisi devam etti 17:37
İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! İşte F. Karagümrük F.Bahçe maçının hakemi! 16:21
Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor! 16:14
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 16:06
Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! Beşiktaş'ta transferin iptal sebebi belli oldu! 15:52
Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! Bodrum FK deplasmanda Iğdır FK'yı devirdi! 15:33