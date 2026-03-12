Ankara'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD

SON DAKİKA ANKARA DEPREM | AFAD, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 17.49'da Ankara'da deprem olduğunu açıkladı. Başkent ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin detaylar araştırılırken, sosyal medyada "Ankara'da deprem mi oldu?" ve "Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu?" soruları gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine göre, sarsıntının şiddeti ve etki alanı netleşiyor. İşte, Ankara depremi hakkında merak edilenler...

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 17.49'da Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Haymana olarak belirtilen sarsıntının 7.74 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ ANKARA DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ankara depremi detayları şöyle: