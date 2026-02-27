Tüm maçlar inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV'de katıldığı bir canlı yayında, futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisin ülkenin kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek şunları söyledi: "Bütün savcı arkadaşlarla toplantı yaptık, uzman bir ekibimiz var. Yasa dışı bahis bu ülkenin kanayan yarası. Aileler dağılıyor, yuvalar yıkılıyor. Bu konunun sonuna kadar gideceğiz."

ÖZELLİKLE CEZALAR AZ

"Maalesef yasa dışı bahis çok yaygın. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. Kanunlarda eksiklik var. Özellikle cezalar az. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız. Sosyal medya üzerinden çok fazla reklam yapıyorlar. Biz de bu operasyona sosyal medya fenomenlerinden başladık. Ben istemediğim müddetçe benim telefonuma yasa dışı bahis reklamı gelmemesi lazım. Operatörlerle de iletişim halindeyiz."

ÖZEL BİR EKİP VE BÜRO KURACAĞIM

Hepimiz futbolun temiz olmasını istiyoruz. Şike konusunda da İstanbul'da çok güzel bir çalışma yaptık. Bütün futbol maçları inceleniyor. Ben TFF başkanına teşekkür etmek istiyorum, iyi bir çalışma yaptılar. İstanbul'da güzel bir çalışma yaptık.

Bir futbolcunun, hakemin, yöneticinin bahis oynaması yeterli değil, kendi maçına oynaması gerekiyor. Özel bir ekip ve büro kurmayı düşünüyorum.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

"Bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Kesinlikle şikeyle teşvikle mücadele edeceğiz.

Bizim insanımız futbolu çok seviyor. Emekçi bir camianın emeğine saygı duymak lazım, buranın temiz kalması lazım. Burada hayrete düştük ama bu var. Yargı suçla mücadele etmek zorunda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

SOSYAL MEDYAYA ŞARTLI SÜRE

"Sosyal medyada bir geçiş süreci yapacağız. Sosyal medya hesaplarını anonim/sahte olarak kullanan hesapların gerçek hesaba dönüşmesi için bir süre vereceğiz. Belirli süre içerisinde gerçek hesaba dönmeyenlerin hesabı kapatılacak. Sen sosyal medya hesabı kullanıyorsan kusura bakma, şahsi hesabını doğrulayıp kullanacaksın. Birine tehdit/şantaj yaptıysan sorumluluğuna katlanacaksın."