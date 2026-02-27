CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Tüm maçlar inceleniyor

Tüm maçlar inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV’de katıldığı bir canlı yayında bahis ve şike soruşturması için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na teşekkür ederken, “Bütün futbol maçları inceleniyor. Ben TFF başkanına teşekkür etmek istiyorum, iyi bir çalışma yaptılar” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Tüm maçlar inceleniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV'de katıldığı bir canlı yayında, futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisin ülkenin kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek şunları söyledi: "Bütün savcı arkadaşlarla toplantı yaptık, uzman bir ekibimiz var. Yasa dışı bahis bu ülkenin kanayan yarası. Aileler dağılıyor, yuvalar yıkılıyor. Bu konunun sonuna kadar gideceğiz."

ÖZELLİKLE CEZALAR AZ

"Maalesef yasa dışı bahis çok yaygın. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. Kanunlarda eksiklik var. Özellikle cezalar az. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız. Sosyal medya üzerinden çok fazla reklam yapıyorlar. Biz de bu operasyona sosyal medya fenomenlerinden başladık. Ben istemediğim müddetçe benim telefonuma yasa dışı bahis reklamı gelmemesi lazım. Operatörlerle de iletişim halindeyiz."

ÖZEL BİR EKİP VE BÜRO KURACAĞIM

Hepimiz futbolun temiz olmasını istiyoruz. Şike konusunda da İstanbul'da çok güzel bir çalışma yaptık. Bütün futbol maçları inceleniyor. Ben TFF başkanına teşekkür etmek istiyorum, iyi bir çalışma yaptılar. İstanbul'da güzel bir çalışma yaptık.

Bir futbolcunun, hakemin, yöneticinin bahis oynaması yeterli değil, kendi maçına oynaması gerekiyor. Özel bir ekip ve büro kurmayı düşünüyorum.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

"Bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Kesinlikle şikeyle teşvikle mücadele edeceğiz.

Bizim insanımız futbolu çok seviyor. Emekçi bir camianın emeğine saygı duymak lazım, buranın temiz kalması lazım. Burada hayrete düştük ama bu var. Yargı suçla mücadele etmek zorunda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

SOSYAL MEDYAYA ŞARTLI SÜRE

"Sosyal medyada bir geçiş süreci yapacağız. Sosyal medya hesaplarını anonim/sahte olarak kullanan hesapların gerçek hesaba dönüşmesi için bir süre vereceğiz. Belirli süre içerisinde gerçek hesaba dönmeyenlerin hesabı kapatılacak. Sen sosyal medya hesabı kullanıyorsan kusura bakma, şahsi hesabını doğrulayıp kullanacaksın. Birine tehdit/şantaj yaptıysan sorumluluğuna katlanacaksın."

F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
İngiliz ekibinden Jayden ısrarı!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03