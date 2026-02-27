TFF'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü; Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'yla çekilmiş fotoğrafını kullanarak, yayımladığı bir mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
TFF, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü; Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'yla çekilmiş fotoğrafını kullanarak, yayımladığı bir mesajla kutladı.

Mesajda, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi başta spor yatırımları ve tesisleşme olmak üzere her alanda büyük bir azimle daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü içtenlikle kutlarız. Vatanına olan sevgisi ve kararlı liderliğiyle, milletimizin iradesini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmeti şiar edinmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz" denildi.

