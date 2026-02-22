CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Şubat Survivor bölümünde izleyicileri yine büyük bir heyecan bekliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da haftanın kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 00:04 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:07
Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı sonrası izleyiciler büyük merak içinde. 22 Şubat Survivor bölümünde hem oyun alanında hem de ada konseyinde tansiyon yükselecek. "Survivor yeni bölüm fragmanı izle", "22 Şubat Survivor kim elenecek?", "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım eleme potasının son isimlerini belirledi. Survivor'da 21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu izlemek için tıklayın

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Bu haftaki eleme adayları bu şekilde:

  • Engincan
  • Onur Alp
  • Can
  • Eren

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

