EKPSS başvuru tarihleri 2026: EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

EKPSS, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlayan merkezi bir sınavdır. Engelli kamu personeli olmak isteyen adaylar için EKPSS başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. "EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu özellikle son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. EKPSS başvuruları bitti mi? EKPSS başvuru nasıl yapılır? İşte adayların en çok merak ettiği soruların yanıtları…

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süreci başladı. Adayların yakından takip ettiği başvurular, 4 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı da tanındı. EKPSS geç başvuruları 3-4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak. Ancak geç başvuru günlerinde sınav ücretinin artırımlı olarak yatırılacağı unutulmamalıdır.

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EKPSS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İşte EKPSS başvuru süreci:

1️⃣ ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

2️⃣ "Başvuru İşlemleri" bölümünden EKPSS'yi seçin.

3️⃣ Eğitim ve engel bilgilerinizi kontrol edin.

4️⃣ Başvuru ücretini belirtilen bankalar aracılığıyla yatırın.

5️⃣ Başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.

EKPSS başvuru tarihleri her yıl değişebileceği için adayların ÖSYM takvimini takip etmesi gerekiyor. Başvuru süresi sona erdikten sonra genellikle geç başvuru günü de ilan ediliyor.

EKPSS başvuru ekranı için tıklayınız.

EKPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden edinebilecek.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

EKPSS başvuru ve sınav sürecine ilişkin en güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi açıklamalarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Başvuru süresini kaçırmamak ve işlemleri son güne bırakmamak adayların yararına olacaktır.