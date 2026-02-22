Birinci cemre düştü mü? İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, her yıl Şubat ayının sonlarına doğru gündeme geliyor. Halk takvimine göre cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşerek doğanın uyanış sürecini başlatıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre, her yıl Şubat ayı itibarıyla gündeme geliyor. "Cemre havaya ne zaman düşecek?" sorusu özellikle kış mevsiminin sonuna yaklaşırken sıkça araştırılıyor.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

2026 yılında birinci cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecektir. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte atmosferdeki sert soğukların kırılmaya başladığına inanılır. Güneş ışınlarının etkisi daha fazla hissedilir ve hava sıcaklıklarında kademeli bir artış gözlemlenir. Bu dönem, baharın ilk işareti olarak kabul edilir.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemreyle birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma süreci başlar. Soğuk bölgelerde buzların çözülmesi hızlanır ve su kaynaklarında hareketlilik artar. Bu aşama, doğadaki değişimin daha belirgin hale geldiği bir evre olarak görülür.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Toprağın ısınmaya başlamasıyla birlikte kır çiçekleri açar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler hız kazanır. Son cemrenin düşmesi, baharın fiilen başladığı dönem olarak yorumlanır.

Geleneksel inanışa göre cemreler her yıl aynı sırayla düşer: önce havaya, ardından suya ve en son toprağa. Bu sıralama, doğanın ısınma sürecini simgesel olarak anlatır.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup "kor" ya da "köz" anlamına gelir. Eski Türk kültüründe ve Anadolu halk inanışında cemre, kışın sona erip baharın gelişini temsil eden bir enerji akışı olarak tanımlanır. Bilimsel açıdan bakıldığında ise bu durum, güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik açıyla gelmeye başlaması sonucu atmosferin, suyun ve toprağın aşamalı olarak ısınmasını ifade eder.