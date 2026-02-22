CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Birinci cemre düştü mü? İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

Birinci cemre düştü mü? İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

Baharın habercisi olarak bilinen cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. “İkinci cemre ne zaman düşecek?”, “Cemre havaya ne zaman düşer?” soruları özellikle Şubat ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:49 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:50
Birinci cemre düştü mü? İkinci cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, her yıl Şubat ayının sonlarına doğru gündeme geliyor. Halk takvimine göre cemreler birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşerek doğanın uyanış sürecini başlatıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre, her yıl Şubat ayı itibarıyla gündeme geliyor. "Cemre havaya ne zaman düşecek?" sorusu özellikle kış mevsiminin sonuna yaklaşırken sıkça araştırılıyor.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

2026 yılında birinci cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecektir. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte atmosferdeki sert soğukların kırılmaya başladığına inanılır. Güneş ışınlarının etkisi daha fazla hissedilir ve hava sıcaklıklarında kademeli bir artış gözlemlenir. Bu dönem, baharın ilk işareti olarak kabul edilir.

İkinci cemre ne zaman düşecek?

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemreyle birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma süreci başlar. Soğuk bölgelerde buzların çözülmesi hızlanır ve su kaynaklarında hareketlilik artar. Bu aşama, doğadaki değişimin daha belirgin hale geldiği bir evre olarak görülür.

İkinci cemre ne zaman düşecek?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Toprağın ısınmaya başlamasıyla birlikte kır çiçekleri açar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler hız kazanır. Son cemrenin düşmesi, baharın fiilen başladığı dönem olarak yorumlanır.

Geleneksel inanışa göre cemreler her yıl aynı sırayla düşer: önce havaya, ardından suya ve en son toprağa. Bu sıralama, doğanın ısınma sürecini simgesel olarak anlatır.

İkinci cemre ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup "kor" ya da "köz" anlamına gelir. Eski Türk kültüründe ve Anadolu halk inanışında cemre, kışın sona erip baharın gelişini temsil eden bir enerji akışı olarak tanımlanır. Bilimsel açıdan bakıldığında ise bu durum, güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik açıyla gelmeye başlaması sonucu atmosferin, suyun ve toprağın aşamalı olarak ısınmasını ifade eder.

AHaber CANLI YAYIN

Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den Kenan Yıldız sözleri!
G.Saray'dan Goretzka planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! Ligue 1 hesabından Osimhen paylaşımı! 13:18
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih! 12:40
Kayserispor-Antalyaspor | CANLI Kayserispor-Antalyaspor | CANLI 12:34
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:07
İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! 12:05
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 10:25
Daha Eski
Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları 10:37
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49
Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi Alperen'in 16 sayısı Rockets'a yetmedi 10:52
Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları Nottingham Forest-Liverpool maçı detayları 11:11
Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman? 11:30