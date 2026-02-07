CANLI SKOR ANA SAYFA
Survivor yeni bölümde neler olacak? 7 Şubat Cumartesi Survivor fragmanı!

Survivor yeni bölümde neler olacak? 7 Şubat Cumartesi Survivor fragmanı!

Survivor All Star 2026’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanı, ada hayatında dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Survivor yeni bölümde neler olacak? 7 Şubat Cumartesi Survivor fragmanı!

SURVIVOR FRAGMAN: 7 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. Yeni fragmanda ada konseyinde yaşanan gergin anlar ve yarışmacılar arasındaki sert tartışmalar dikkat çekiyor. 7 Şubat Survivor fragmanını izlemek ve yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçlarını görmek için gözler TV8'e çevrildi.

TV8 7 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak (Program)

08:00 – Oynat Bakalım (Program)

08:30 – Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm (Program)

10:00 – Gazete Magazin / Yeni Bölüm (Program)

17:30 – Survivor Panorama / Canlı (Program)

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm (Yarışma)

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı (Program)

01:30 – Gazete Magazin (Program)

05:15 – Gençlik Rüzgarı (Program)

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

