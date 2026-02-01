CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

ÖSYM ve MEB sınav takvimi, hafta sonu planı yapan adayların gündeminde. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde sınav yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Adaylar, sınav programı ve resmi duyurular için ÖSYM ve MEB'in internet sitelerini kontrol edebilir. Sınav giriş belgeleri ve saat bilgileri kurumlar tarafından ayrıca ilan ediliyor. Peki, hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ÖSYM veya MEB tarafından yapılacak bir sınav var mı? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:55
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Hafta sonu sınav var mı? sorusunun cevabı birçok aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM VE MEB 2026 sınav takvimi resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ: HAFTA SONU SINAV VAR MI?

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

31 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar; sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Adaylar, sınav programı ve resmi duyurular için ÖSYM ve MEB'in internet sitelerini kontrol edebilir. Sınav giriş belgeleri ve saat bilgileri kurumlar tarafından ayrıca ilan ediliyor.

Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

MEB SINAV TAKVİMİ: HAFTA SONU SINAV VAR MI?

MEB sınav takvimine göre, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında herhangi bir sınav bulunmuyor.

