CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2 Şubat ne kandili? Berat Kandili önemi nedir?

2 Şubat ne kandili? Berat Kandili önemi nedir?

Dini gün ve geceler takvimini takip edenler, 2 Şubat hangi kandil? sorusuna yanıt arıyor. İslam dünyasının kutsal geceleri arasında yer alan Berat Kandili için araştırmalar sürüyor. “Berat Kandili bu yıl hangi tarihte idrak edilecek?” sorusu sıkça soruluyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 07:52
2 Şubat ne kandili? Berat Kandili önemi nedir?

Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul ediliyor. 2 Şubat ne kandili? sorusunun cevabı merak ediliyor. Müslümanlar bu mübarek gecede ibadet ederek, dua ve tövbelerle maneviyatlarını güçlendiriyor. Peki, 2 Şubat kandil mi? Berat Kandili ne zaman? İşte detaylar...

2026 KANDİL GÜNLERİ

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

Berat Kandili'nin hangi tarihte idrak edileceği, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2026 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu mübarek kandil, Ramazan ayının yaklaşmasının habercisi olarak kabul ediliyor.

İslam âleminde affın, mağfiretin ve ilahi rahmetin simgesi olan Berat Kandili, ibadet ve dualarla geçirilmesi tavsiye edilen müstesna geceler arasında yer alıyor.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili'nin fazileti ve önemiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerde, Şaban ayının özellikle ortasında yer alan bu gecenin Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği zaman dilimlerinden biri olduğuna işaret edilir. Hz. Peygamber'in (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah Teâlâ, Şâban'ın on beşinci gecesi rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha fazla kimseyi bağışlar." (Tirmizî, Ṣavm 39; İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât 191)

Bu rivayet, Berat gecesinin affedilme ve bağışlanma açısından ne denli önemli bir zaman dilimi olduğuna işaret etmektedir.

BERAT KANDİLİ'NDE İBADETİN FAZİLETİ

Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şâban ayının ortasında geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Allah, o gece güneş battıktan sonra dünya semasına tecelli eder ve fecir doğuncaya kadar: 'Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim; yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim; yok mu sıkıntıya düşen, ona afiyet vereyim' buyurur." (İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât 191)

Ancak bu rivayetleri eserlerinde aktaran Tirmizî ve İbn Mâce, hadislerin sened bakımından zayıf olduğuna da dikkat çekmişlerdir.

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
''Kaptan dümene geçti''
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İşte Bebek Otel'de kumar görüntüleri! Ünlüleri kayda alan Muzaffer Yıldırım'ın defterinden hangi isimler çıktı? Fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Marsilya çıkarması!
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:45
CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı 09:42
Torino-Lecce maçı ne zaman? Torino-Lecce maçı ne zaman? 09:14
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 09:03
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı detayları! Real Madrid-Rayo Vallecano maçı detayları! 08:58
''Kaptan dümene geçti'' ''Kaptan dümene geçti'' 08:42
Daha Eski
Galatasaray Kayserispor maçı bilgileri Galatasaray Kayserispor maçı bilgileri 08:35
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:16
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! 01:16
Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... 01:16
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:16
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! 01:16