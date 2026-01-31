Hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 ÖSYM, MEB sınav takvimi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
ÖSYM ve MEB sınav takvimi, hafta sonu planı yapan adayların gündeminde. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde sınav yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Adaylar, sınav programı ve resmi duyurular için ÖSYM ve MEB'in internet sitelerini kontrol edebilir. Sınav giriş belgeleri ve saat bilgileri kurumlar tarafından ayrıca ilan ediliyor. Peki, hafta sonu sınav var mı? 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ÖSYM veya MEB tarafından yapılacak bir sınav var mı? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:25
HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Hafta sonu sınav var mı? sorusunun cevabı birçok aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM VE MEB 2026 sınav takvimi resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ: HAFTA SONU SINAV VAR MI?

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

31 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar; sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Adaylar, sınav programı ve resmi duyurular için ÖSYM ve MEB'in internet sitelerini kontrol edebilir. Sınav giriş belgeleri ve saat bilgileri kurumlar tarafından ayrıca ilan ediliyor.


