CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ kurası saat kaçta?

TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ kurası saat kaçta?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 23 Ocak 2026 Cuma günü Manisa heyecanı yaşanacak. Manisa merkez ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, çekilişi anbean canlı yayında takip edebilecek. Peki, Manisa TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? Manisa TOKİ canlı yayını nereden izlenir? İşte tüm detaylar ve canlı izleme ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:25 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 21:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ kurası saat kaçta?

Manisa'da binlerce ailenin heyecanla beklediği büyük gün geldi çattı. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa genelinde inşa edilecek toplam 7 bin 459 konutun hak sahipleri, 23 Ocak 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile tek tek belirlenecek. Şehzadeler şehri Manisa'nın merkezinden Akhisar'a, Turgutlu'dan Soma'ya kadar pek çok ilçeyi kapsayan bu dev sosyal konut hamlesinde, başvuru yapan vatandaşlar, şansın kendilerine gülüp gülmediği sorusunun yanıtını yarın canlı yayında alacak. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak olan bu tarihi çekiliş, sadece Manisa'nın çehresini değiştirmekle kalmayacak, binlerce vatandaşı da uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak. İşte TOKİ Manisa kurası canlı yayın bilgileri ve detaylar...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLA-İZLE

TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE!

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Manisa kura çekilişleri 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve her bir hak sahibi tek tek dijital ekranlara yansıyacak. Manisa genelindeki konut sayısının fazlalığı nedeniyle kura çekiminin gün boyu sürmesi bekleniyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden kura çekimini aşağıdaki kanallar üzerinden canlı olarak takip edebilecek:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekiliş başladığı andan itibaren canlı yayın olarak aktarılacak.

TOKİ Resmi Sosyal Medya Hesapları: Twitter ve Facebook üzerinden de eş zamanlı paylaşımlar yapılacak.

e-Devlet: Kura çekimi bittikten sonra "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına düşecek ancak canlı takip için YouTube kanalı tek adres.

23 Ocak 2026 Manisa TOKİ kurası saat kaçta?

TOKİ MANİSA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ EV YAPILACAK?

  • Merkez: 3 bin 500
  • Akhisar: 1.000
  • Turgutlu: 750
  • Salihli: 500
  • Saruhanlı: 350
  • Kula: 350
  • Soma: 250
  • Alaşehir: 200
  • Demirci: 200
  • Gölmarmara: 110
  • Gördes: 100
  • Selendi: 100
  • Kırkağaç: 49

Kadıköy'de gol iptal edildi!
F.Bahçe-Aston Villa | CANLI
DİĞER
Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..."
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! Szymanski F.Bahçe'ye veda etti! 21:47
Kadıköy'de gol iptal edildi! Kadıköy'de gol iptal edildi! 21:43
Spalletti'den G.Saray açıklaması! Spalletti'den G.Saray açıklaması! 21:06
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 20:45
F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı F.Bahçe taraftarı Filistin’i unutmadı 20:33
Tedesco röportaja Türkçe başladı! Tedesco röportaja Türkçe başladı! 20:27
Daha Eski
Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..." Doğan'dan canlı yayında flaş açıklama! "Oulai ve G.Saray..." 20:20
Kadıköy'de ay yıldız şölen! Kadıköy'de ay yıldız şölen! 20:06
Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! Tedesco'dan flaş Talisca açıklaması! 19:49
Trabzonspor'dan anlamlı karar! Trabzonspor'dan anlamlı karar! 19:25
A. Efes-Olympiakos | CANLI A. Efes-Olympiakos | CANLI 18:38
G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! 18:21