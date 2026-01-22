TOKİ Manisa kura çekimi CANLI İZLE! 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ kurası saat kaçta?

Manisa'da binlerce ailenin heyecanla beklediği büyük gün geldi çattı. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa genelinde inşa edilecek toplam 7 bin 459 konutun hak sahipleri, 23 Ocak 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile tek tek belirlenecek. Şehzadeler şehri Manisa'nın merkezinden Akhisar'a, Turgutlu'dan Soma'ya kadar pek çok ilçeyi kapsayan bu dev sosyal konut hamlesinde, başvuru yapan vatandaşlar, şansın kendilerine gülüp gülmediği sorusunun yanıtını yarın canlı yayında alacak. Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak olan bu tarihi çekiliş, sadece Manisa'nın çehresini değiştirmekle kalmayacak, binlerce vatandaşı da uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak. İşte TOKİ Manisa kurası canlı yayın bilgileri ve detaylar...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Manisa kura çekilişleri 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve her bir hak sahibi tek tek dijital ekranlara yansıyacak. Manisa genelindeki konut sayısının fazlalığı nedeniyle kura çekiminin gün boyu sürmesi bekleniyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden kura çekimini aşağıdaki kanallar üzerinden canlı olarak takip edebilecek:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekiliş başladığı andan itibaren canlı yayın olarak aktarılacak.

TOKİ Resmi Sosyal Medya Hesapları: Twitter ve Facebook üzerinden de eş zamanlı paylaşımlar yapılacak.

e-Devlet: Kura çekimi bittikten sonra "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına düşecek ancak canlı takip için YouTube kanalı tek adres.

TOKİ MANİSA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ EV YAPILACAK?

Merkez: 3 bin 500

Akhisar: 1.000

Turgutlu: 750

Salihli: 500

Saruhanlı: 350

Kula: 350

Soma: 250

Alaşehir: 200

Demirci: 200

Gölmarmara: 110

Gördes: 100

Selendi: 100

Kırkağaç: 49