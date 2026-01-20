CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul’da bugün kar var mı?

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul’da bugün kar var mı?

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde de gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi saatlerde etkili olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu ve Meteoroloji’den gelen son tahminler…

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 08:46
İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul’da bugün kar var mı?

İstanbul'da bugün kar var mı? Sabah saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek mi? Vatandaşlar, İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 20 Ocak İstanbul hava durumu raporuna göre sıcaklıklar kaç derece olacak, yağış ne zamana kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'nin İstanbul için son hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Bölge genelinde havanın çok bulutlu geçmesi beklenirken, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde aralıklı olarak yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Bilecik çevrelerinde ise yağışların hafif kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini artırabileceği, ulaşımda aksamalara yol açabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Yağışların kısa süreli olsa da zaman zaman kuvvetlenebileceği ifade ediliyor.

Rüzgârın ise bölgenin güneybatı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometre hızlara ulaşabileceği tahmin edilen rüzgâr nedeniyle, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması, özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda dikkatli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, ani hava değişimleri nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

İSTANBUL 20 OCAK HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

