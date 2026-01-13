CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Son dakika kar tatili haberleri 14 Ocak Çarşamba | Yarın okullar tatil mi?

Son dakika kar tatili haberleri 14 Ocak Çarşamba günü için yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Zonguldak başta olmak üzere birçok il ve ilçede valiliklerden gelecek açıklamalar merak ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili resmi duyurular bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 18:45
Yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba günü için kar tatili beklentisi sürüyor. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesi gündeme geldi. İstanbul, Ankara, Kayseri ve Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı sorusu, son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Kar tatili kararlarının, hava şartlarına bağlı olarak il ve ilçe bazında açıklanması bekleniyor. Peki, Okullar 14 Ocak Çarşamba günü tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? İşte detaylar...

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar kapsamında resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, eğitime ara verilen günlerde malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları, hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

