Mert Nobre kimdir? Mert Nobre kaç yaşında, nereli?

Futbol dünyasının tanınan isimlerinden Mert Nobre, Survivor ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. "Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" soruları, Survivor 2026 Ünlüler – All Star iddialarıyla birlikte arama motorlarında öne çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen deneyimli futbolcunun, parkur mücadelesindeki performansı şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın "efsane futbolcu" vurgusu ise dikkat çekti.

MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre (Portekizce: Márcio Ferreira Perreira Nobre), 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde doğmuştur. Forvet pozisyonunda görev yapmış eski futbolcu olan Nobre, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde teknik direktörlük de yapmıştır. Türkiye'de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla tanınan Nobre, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert Nobre" adını almıştır.

KULÜP KARİYERİ

Paraná Clube

Profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube'de başlayan Nobre, 1999 yılında Brezilya 1. Ligi'nde ilk maçına çıktı. İlk golünü Gama karşısında kaydeden futbolcu, özellikle 2001 ve 2002 sezonlarında gösterdiği performansla dikkat çekti.

2001 sezonu: 25 maç – 11 gol (ilk hat-trick)

2002 sezonu: 24 maç – 12 gol

Kashiwa Reysol (Japonya)

2002 sonunda Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer oldu. Burada beklentilerin altında kalan Nobre, ligde gol sevinci yaşayamadı ancak lig kupasında 1 gol attı.

Cruzeiro

2003 sezonunda Cruzeiro'ya transfer oldu. Alex de Souza, Felipe Melo ve Edu Dracena gibi yıldızlarla birlikte oynadı.

14 maç – 3 gol

Brezilya Ligi ve Brezilya Kupası şampiyonluğu yaşadı

Copa Sudamericana'da forma giydi

TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe

2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. İlk lig maçında 2 gol attı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

2003–2006 arası 3 sezon

Süper Lig'de 47 gol

2 Süper Lig şampiyonluğu

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Lyon'a attığı gollerle dikkat çekti

Beşiktaş

2006 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Aynı yıl Türk vatandaşlığına geçerek Mert Nobre adını aldı.

Beşiktaş kariyerinde:

2006 Süper Kupa

2009 Süper Lig şampiyonluğu

3 Türkiye Kupası

Derbilerde attığı kritik gollerle öne çıktı.

Mersin İdman Yurdu

2011 yılında Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu.

40 Süper Lig maçı – 19 gol

Türkiye'de 100 gol barajını geçen ikinci Brezilyalı futbolcu oldu.

Kayserispor

2013'te Kayserispor'a transfer oldu.

Süper Lig'de 5 gol

Lig'de 16 golle takımını tekrar Süper Lig'e taşıdı

FC Wil 1900 (İsviçre)

2015-16 sezonunda İsviçre 2. Ligi ekibi FC Wil 1900'da forma giydi ve sezonu 7 golle tamamladı.

Erzurumspor FK

2016'da Erzurumspor'a transfer oldu.

İlk sezonda 13 gol

Takımıyla TFF 1. Lig'e yükseldi.

2017-18 sezonunda play-off'larda kritik goller attı.

Gençlerbirliği

2018 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

25 maç – 6 gol

Takım Süper Lig'e yükseldi.

18 Mayıs 2019 tarihinde futbolu bıraktı.