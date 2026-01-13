CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları belli oldu! 13 Ocak 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve Süper Loto ne kadar devretti? sorusu, çekilişin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin detayları ve devreden ikramiye tutarı merak konusu oldu. İşte 13 Ocak 2026 Süper Loto sonuçlarına dair tüm bilgiler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 21:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Salı günü yapılan çekilişin ardından, ikramiyenin devredip devretmediği netlik kazandı. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekiliş detayları, kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin son durumu haberimizde…

SÜPER LOTO AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

13 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

7-19-23-32-48-55

SÜPER LOTO 8 OCAK 2026

3 - 7 - 12 - 22 - 23 - 55

Süper Loto sonuçları için TIKLA

Süper Loto 1 Ocak 2026 çekiliş sonuçları için TIKLA

Süper Loto çekildi mi? 4 Ocak 2026 Pazar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı!
Fethiyespor-G.Saray | CANLI İZLE
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor! Tahran "ABD silahlarını İsrail ülkeye soktu" dedi
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon
G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:20
Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! 21:10
Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! 21:02
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:46
Karafırtınalar: Tarihi bir maç oynayacağız Karafırtınalar: Tarihi bir maç oynayacağız 20:26
Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! 20:11
Daha Eski
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 19:50
Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! 19:38
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 18:40
Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim 18:24
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:24
Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti 18:22