Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 13 Ocak 2026 Salı günü yapılan çekilişin ardından, ikramiyenin devredip devretmediği netlik kazandı. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekiliş detayları, kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin son durumu haberimizde…

SÜPER LOTO AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

13 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

7-19-23-32-48-55

SÜPER LOTO 8 OCAK 2026

3 - 7 - 12 - 22 - 23 - 55

Süper Loto sonuçları için TIKLA

Süper Loto 1 Ocak 2026 çekiliş sonuçları için TIKLA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.